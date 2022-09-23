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АНАЛІТИКА

Золото 23 вересня торгується нижче за 1680 доларів за тройську унцію

08:43 23.09.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото в п'ятницю вранці опускається, торгуючись нижче 1680 доларів за тройську унцію, після серії підвищення ставок світовими ЦБ, може показати зниження другий тиждень поспіль, випливає з даних торгів.

Станом на 7:35 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 4,05 долара, або на 0,24%, до 1 677,05 долара за тройську унцію. Вартість дорогоцінного металу може показати зниження другий тиждень поспіль - на 0,4% після 2,6% за тиждень до цього. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,11%, до 19,595 долара за унцію.

Цього тижня низка світових ЦБ підвищили облікові ставки. Так, Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила ставку на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних, Банк Англії - на 50 базисних пунктів, до 2,25%, Національний банк Швейцарії (НБШ, центробанк) - на 75 базисних пунктів, до 0,5% річних, вперше з 2014 року встановивши позитивну облікову ставку.

Світові центробанки схильні до посилення на тлі високої інфляції, що посилило на ринках побоювання щодо можливої ​​рецесії. Лише Банк Японії залишив ставку на негативному рівні мінус 0,1%, зберігаючи м'яку політику. При цьому річна інфляція в Японії за серпень стала максимальною з 2014 року - 3%.

"Слабкість цін на золото, швидше за все, збережеться на тлі монетарного посилення, через що золото стає дорожчим для зберігання. Однак побоювання рецесії та ескалація воєнного конфлікту Росії та України можуть підтримати ціни", - заявив агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тіагараджан. (Gnanasekar Thiagarajan).
Ключові теги: золото
 

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