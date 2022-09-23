Євро 23 вересня дешевшає до долара, в очікуванні статистики єврозони

Курс євро до долара в п'ятницю вранці знижується, ринки очікують на статистику з ділової активності єврозони, ієна продовжує зміцнюватися після валютної інтервенції, свідчать дані торгів.

Станом на 7:23 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9823 долара з рівня минулого закриття в 0,9836 долара, курс долара до єни опускався до 142,25 єни з 142,35 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,07%, до 111,43 пункту.

Пізніше під час торгів буде опубліковано попередню оцінку ділової активності в єврозоні за вересень. Аналітики вважають, що композитний індекс ділової активності PMI у промисловості та сфері послуг скоротився до 48,2 пунктів з 48,9 пунктів у серпні.

Єна до долара у четвер зміцнилася на 1,2% - до 142,26 єни після того, як Банк Японії провів першу з 17 червня 1998 року валютну інтервенцію щодо купівлі єни та продажу долара. До новин курс долара до єни складав 145,8 єни.

Індекс долара з початку тижня при цьому помітно зміцнився на 1,5%, зі 109,6 пункту за рахунок сигналів від Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка в середу оголосила підсумки вересневого засідання. Регулятор підняв облікову ставку на 0,75 відсоткового пункту до 3-3,25% річних. А голова регулятора Джером Пауелл зазначив, що ЦБ може піти на подальше підвищення облікової ставки на 125 базисних пунктів до кінця 2022 року.