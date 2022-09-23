Азіатські біржі 23 вересня знижуються слідом за падінням індексів Уолл-стріт

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю помітно знижуються на тлі падіння індексів Уолл-стріт, ринки побоюються рецесії через продовження посилення політики світовими ЦБ, свідчать дані торгів.

Станом на 7:49 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 1,08%, до 3 075,33 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,05%, до 1 951 пункту. Гонконгський Hang Seng Index зменшувався на 0,95% до 17 975 пунктів. Південнокорейський KOSPI опускався на 1,64%, до 2294,1 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 2,29%, до 6546,5 пункту. Японський Nikkei 225 у п'ятницю не торгувався через вихідний день. У четвер індекс знизився на 0,58%, до 27 153,83 пунктів.

На азіатські торги впливає динаміка американських фондових індексів, які в четвер показали зниження, зокрема індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 1,4%.

Цього тижня низка світових центробанків продовжила політику підсилення монетарної жорсткісті. Так, Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила ставку на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних, Банк Англії - на 50 базисних пунктів, до 2,25%, Національний банк Швейцарії (НБШ, центробанк) - на 75 базисних пунктів, до 0,5% річних, вперше з 2014 року встановивши позитивну облікову ставку.

Великі світові центробанки підвищують ставки для боротьби з високою інфляцією, що посилює на ринках побоювання щодо можливої ​​рецесії, на яку вказують як коментарі самих ЦБ, так і макростатистика. У зв'язку з цим трейдери схильні уникати ризику. Негативну ставку зберігає лише Банк Японії, який залишив показник на негативному рівні мінус 0,1%, продовжуючи ультрам'яку монетарну політику.

"Світові акції під тиском, оскільки світ очікує, що підвищення ставок викличе ранню і, ймовірно, серйозну глобальну рецесію", - наводить агентство Ассошіейтед Прес слова аналітика Oanda Едварда Мойі (Edward Moya).