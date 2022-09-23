Аграрії залучили вже понад ₴61 мільярд доступних кредитів

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» цьогоріч 32 255 аграріїв залучили 61,258 млрд грн кредитів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що під посівну кампанію до 1 червня 2022 року було залучено 38, 551 млрд грн кредитів. Із 1 червня по 22 вересня цього року залучено 22, 708 млрд грн. За минулий тиждень 1 263 аграрії отримали кредитів на 3,185 млрд грн.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,733 млрд грн.

У трійку регіонів-лідерів за обсягами кредитування у 2022 році увійшли Київська (8,608 млрд грн), Вінницька (6,671 млрд грн) та Кіровоградська (6,16 млрд грн) області.

Крім цього, у Дніпропетровській області було залучено 3, 966 млрд грн кредитів, в Одеській - 3,903 млрд грн, у Полтавській - 3,486 млрд грн, у Львівській - 3,47 млрд грн, у Чернігівській - 3,34 млрд грн, у Волинській - 3,263 млрд грн та у Хмельницькій - 3,178 млрд грн.

Найбільші обсяги кредитів сільгосптоваровиробникам за цей час надали Райффайзен Банк (13,64 млрд грн), ПриватБанк (12,773 млрд грн) та Ощадбанк (10,366 млрд грн).

Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн. Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» у лютому 2020 року уповноважені банки видали 47,7 тис. кредитів на загальну суму 140,48 млрд грн, із них за період дії воєнного стану укладено 12,8 тис. кредитних договорів на загальну суму 50,86 млрд грн.