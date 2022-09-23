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НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами
22:41 22.09.2022 |
Поточні коливання на валютному ринку пов'язані насамперед із психологічним фактором та спекулятивною поведінкою окремих гравців валютного ринку на тлі оголошення мобілізації в РФ, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.
"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, й завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може послаблюватися, і зміцнюватися", - зазначив він.
Основною причиною курсових коливань у готівковому сегменті валютного ринку до новин про мобілізацію в Росії Гелетій назвав тимчасову нестачу готівкової валюти в касах окремих банків.
Він нагадав, що для вирішення цієї проблеми Нацбанк здійснює операції з підкріплення кас системно важливих банків готівкою, зокрема на початку цього тижня здійснив дві операції з обміну готівкової валюти: одну з доларами США, другу з євро, а раніше ще три таких операцій.
За словами заступника голови НБУ, постачання готівкової валюти до різних міст країни та до різних відділень потребує часу, але врешті-решт це допоможе стабілізувати ситуацію з готівковою валютною ліквідністю банків.
"Ми готові і надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", - наголосив Гелетій.
Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також впливали традиційні сезонні фактори, які також тимчасові: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку агросектору.
"У безготівковому сегменті валютного ринку, у якому здійснюється найбільша частка валютних операцій, негативних тенденцій не спостерігається. Навпаки відбувається зростання пропозиції валюти з боку насамперед експортерів агропромислової продукції, зокрема завдяки роботі "зернового коридору", - зазначив заступник голови НБУ.
Як повідомлялося, курс гривні на готівковому ринку минулого тижня впритул підійшов до рівня 42 грн/$1, тоді як Нацбанк із 21 липня утримує офіційний курс гривні на рівні 36,57 грн/$1. Після новин про мобілізацію в Росії цього тижня він наблизився до 43 грн/$1, а в окремі дні долар продавали дорожче за цей рівень.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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