Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криптобіржа Binance дозволила українцям проходити верифікацію через застосунок Дія
18:00 22.09.2022 |
Українцям відкрили можливість проходити верифікацію на криптобіржі Binance через застосунок Дія. Для цього достатньо надати криптобіржі цифрову копію паспорта в Дії, пояснює пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
До цього, щоб верифікуватися на платформі криптобіржі, користувачам необхідно було фотографувати паспорт і завантажувати фото в систему самостійно.
Поки що верифікація через Дію доступна тільки для нових користувачів Binance. Для тих, хто зареєструвався на платформі до 5 вересня 2022 року, верифікація через Дію буде доступна пізніше.
У Мінцифрі звертають увагу, що для захисту своїх клієнтів та запобігання фінансовим злочинам Binance дотримується суворих правил. Тому верифікація на платформі актуальних персональних даних є обов'язковою.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховий ринок України з початку військової агресії скоротився на п'ять компаній - НБУ
|Криптобіржа Binance дозволила українцям проходити верифікацію через застосунок Дія
|Банк Англії очікувано підвищив ставку на 50 б.п., до 2,25%
|Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів
|Азіатські фондові індекси закрили торги 22 вересня зниження слідом за американськими біржами
|Курс британського фунта опустився нижче 1,13 долара, вперше з березня 1985 року
|Weld card: В Україні запустили платіжну картку для розрахунків криптовалютою
Бізнес
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger