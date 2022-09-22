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Криптобіржа Binance дозволила українцям проходити верифікацію через застосунок Дія

18:00 22.09.2022 |

Фінанси

 

Українцям відкрили можливість проходити верифікацію на криптобіржі Binance через застосунок Дія. Для цього достатньо надати криптобіржі цифрову копію паспорта в Дії, пояснює пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

До цього, щоб верифікуватися на платформі криптобіржі, користувачам необхідно було фотографувати паспорт і завантажувати фото в систему самостійно.

Поки що верифікація через Дію доступна тільки для нових користувачів Binance. Для тих, хто зареєструвався на платформі до 5 вересня 2022 року, верифікація через Дію буде доступна пізніше.

У Мінцифрі звертають увагу, що для захисту своїх клієнтів та запобігання фінансовим злочинам Binance дотримується суворих правил. Тому верифікація на платформі актуальних персональних даних є обов'язковою.


Криптобіржа Binance дозволила українцям проходити верифікацію через застосунок Дія

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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