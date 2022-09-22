Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банк Англії очікувано підвищив ставку на 50 б.п., до 2,25%

15:35 22.09.2022 |

Фінанси

 

Банк Англії за підсумками вересневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку до 2,25% з 1,75% річних, як і очікувала більшість аналітиків.

Отже, ставку було підвищено за підсумками сьомого засідання поспіль, і друге засідання поспіль підвищення становить 50 базисних пунктів. Розмір ставки сягнув максимуму з 2008 року, пише Trading Economics.

Усі дев'ять членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC) проголосували за підвищення ставки, при цьому п'ятеро виступили за підвищення на 50 б.п., троє - за підвищення на 75 б.п., один проголосував за підвищення на ставки 25 б.п.

Крім того, керівництво Банку Англії одноголосно проголосувало за початок скорочення обсягу державних облігацій на балансі центробанку. Очікується, що за наступні 12 місяців обсяг держоблігацій у розпорядженні ЦБ скоротиться на 80 млрд фунтів стерлінгів і досягне 758 млрд фунтів.

Посилення грошово-кредитної політики Банку Англії покликане повернути інфляцію до цільового рівня в 2%. Наразі реальні темпи зростання споживчих цін перевищують таргетований рівень уп'ятеро - у серпні ціни в країні підскочили на 9,9% у річному виразі. Інфляція трохи уповільнилася порівняно з липнем, коли вона становила 10,1%, проте показник усе ще перебуває біля максимального рівня більш як за 40 років.

Керівництво центробанку прогнозує, що інфляція в країні може досягти піка трохи нижче ніж 11% у жовтні, потім перевищуватиме 10% протягом кількох місяців - і лише після цього почне знижуватися до звичних рівнів. Також регулятор очікує на зниження британського ВВП на 0,1% у третьому кварталі, аналогічними темпами, що і в другому кварталі.

У протоколі вересневого засідання зазначається, що з серпня оптові ціни на природний газ демонстрували значну волатильність, дохідність держоблігацій у всьому світі зросла, а курс фунта стерлінгів суттєво знизився.

"За минулий період з'явилося кілька помірно негативних новин для британського ВВП за третій квартал, і дані, отримані з індикаторів та джерел, дають змогу припустити, що споживчі витрати, ймовірно, досягнуть піка в цьому кварталі", - йдеться в протоколі.

Керівництво Банку Англії також наголосило на ознаках послаблення попиту на ринку праці, хоча активність, що спостерігається на ринку, і виявилася вищою, ніж очікувалося.

Щодо майбутнього монетарної політики Банк Англії зазначив, що вживатиме всіх необхідних заходів для повернення інфляції до цільового показника ЦБ у 2% у середньостроковій перспективі. MPC, як і завжди, визначатиме відповідний рівень ставки, виходячи з оцінок членами комітету економічного прогнозу та інфляційного тиску.

Фунт стерлінгів під час торгів у четвер після підсумків засідання Банку Англії дорожчає до долара США на 0,22% і торгується на рівні $1,1296 порівняно з $1,1271 на закриття попередніх торгів.

Наступне засідання Банку Англії відбудеться 3 листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,27 0,65 42,7021  0,16 0,38
EUR 40,5297  0,40 0,97 42,0503  0,39 0,93

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес