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Банк Англії очікувано підвищив ставку на 50 б.п., до 2,25%
15:35 22.09.2022 |
Банк Англії за підсумками вересневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку до 2,25% з 1,75% річних, як і очікувала більшість аналітиків.
Отже, ставку було підвищено за підсумками сьомого засідання поспіль, і друге засідання поспіль підвищення становить 50 базисних пунктів. Розмір ставки сягнув максимуму з 2008 року, пише Trading Economics.
Усі дев'ять членів Комітету з грошово-кредитної політики (Monetary Policy Committee, MPC) проголосували за підвищення ставки, при цьому п'ятеро виступили за підвищення на 50 б.п., троє - за підвищення на 75 б.п., один проголосував за підвищення на ставки 25 б.п.
Крім того, керівництво Банку Англії одноголосно проголосувало за початок скорочення обсягу державних облігацій на балансі центробанку. Очікується, що за наступні 12 місяців обсяг держоблігацій у розпорядженні ЦБ скоротиться на 80 млрд фунтів стерлінгів і досягне 758 млрд фунтів.
Посилення грошово-кредитної політики Банку Англії покликане повернути інфляцію до цільового рівня в 2%. Наразі реальні темпи зростання споживчих цін перевищують таргетований рівень уп'ятеро - у серпні ціни в країні підскочили на 9,9% у річному виразі. Інфляція трохи уповільнилася порівняно з липнем, коли вона становила 10,1%, проте показник усе ще перебуває біля максимального рівня більш як за 40 років.
Керівництво центробанку прогнозує, що інфляція в країні може досягти піка трохи нижче ніж 11% у жовтні, потім перевищуватиме 10% протягом кількох місяців - і лише після цього почне знижуватися до звичних рівнів. Також регулятор очікує на зниження британського ВВП на 0,1% у третьому кварталі, аналогічними темпами, що і в другому кварталі.
У протоколі вересневого засідання зазначається, що з серпня оптові ціни на природний газ демонстрували значну волатильність, дохідність держоблігацій у всьому світі зросла, а курс фунта стерлінгів суттєво знизився.
"За минулий період з'явилося кілька помірно негативних новин для британського ВВП за третій квартал, і дані, отримані з індикаторів та джерел, дають змогу припустити, що споживчі витрати, ймовірно, досягнуть піка в цьому кварталі", - йдеться в протоколі.
Керівництво Банку Англії також наголосило на ознаках послаблення попиту на ринку праці, хоча активність, що спостерігається на ринку, і виявилася вищою, ніж очікувалося.
Щодо майбутнього монетарної політики Банк Англії зазначив, що вживатиме всіх необхідних заходів для повернення інфляції до цільового показника ЦБ у 2% у середньостроковій перспективі. MPC, як і завжди, визначатиме відповідний рівень ставки, виходячи з оцінок членами комітету економічного прогнозу та інфляційного тиску.
Фунт стерлінгів під час торгів у четвер після підсумків засідання Банку Англії дорожчає до долара США на 0,22% і торгується на рівні $1,1296 порівняно з $1,1271 на закриття попередніх торгів.
Наступне засідання Банку Англії відбудеться 3 листопада.
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