Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів

13:51 22.09.2022 |

Фінанси

 

З початку війни чистий продаж валюти Національним банком вже наближається до 15 млрд доларів, а разом із продажем на ринку валюти Міністерством фінансів - до 18 млрд дол. США.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час конференції інвестиційного банку J.P. Morgan «Emerging Markets Credit Conference», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

«Для утримання курсової стабільності НБУ змушений проводити масивні інтервенції з продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий продаж валюти Нацбанком вже наближається до 15 млрд дол., а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном - до 18 млрд дол.», - зазначив він.

Представник Нацбанку уточнив, що для мінімізації витрачання резервів НБУ постійно адаптує свої валютні обмеження, зокрема підвищив на початку червня облікову ставку з 10% до 25% і наприкінці липня скоригував обмінний курс на 25%.

«Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни вже більше 19 млрд дол.) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні (25,4 млрд дол. на кінець серпня)», - додав Ніколайчук.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Національного банку збільшився на 3% та становив майже 1 417 млрд грн.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,27 0,65 42,7021  0,16 0,38
EUR 40,5297  0,40 0,97 42,0503  0,39 0,93

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес