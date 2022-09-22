Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів

З початку війни чистий продаж валюти Національним банком вже наближається до 15 млрд доларів, а разом із продажем на ринку валюти Міністерством фінансів - до 18 млрд дол. США.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час конференції інвестиційного банку J.P. Morgan «Emerging Markets Credit Conference», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

«Для утримання курсової стабільності НБУ змушений проводити масивні інтервенції з продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий продаж валюти Нацбанком вже наближається до 15 млрд дол., а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном - до 18 млрд дол.», - зазначив він.

Представник Нацбанку уточнив, що для мінімізації витрачання резервів НБУ постійно адаптує свої валютні обмеження, зокрема підвищив на початку червня облікову ставку з 10% до 25% і наприкінці липня скоригував обмінний курс на 25%.

«Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни вже більше 19 млрд дол.) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні (25,4 млрд дол. на кінець серпня)», - додав Ніколайчук.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Національного банку збільшився на 3% та становив майже 1 417 млрд грн.