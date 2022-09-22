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Курс британського фунта опустився нижче 1,13 долара, вперше з березня 1985 року

12:44 22.09.2022 |

Фінанси

 

Курс фунта стерлінгів до долара торгується на мінімумі майже за 37 років, тоді як інвестори очікують на засідання британського центробанку, свідчать дані торгів.

Станом на 12:17 ЕЕТ курс фунта стерлінгів до долара зростає до 1,1318 долара з 1,1266 долара. При цьому напередодні після засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США цей курс опускався нижче 1,13 долара за фунт - вперше з 1985 року.

Курс євро до долара водночас зростає до 0,9875 долара з рівня минулого закриття 0,9837 долара, курс долара до єни знижується до 142,50 єни зі 144,04 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,14%, до 110,8 пункту.

Курс фунта до долара впав на 1% і опустився нижче за 1,13 долара вперше з 1985 року відразу після оголошення підсумків засідання Федрезерва. Американський регулятор підвищив облікову ставку і знову на 0,75 процентного пункту - до 3-3,25% річних. Також ФРС знизив прогнози ВВП США та підвищив оцінки інфляції, а її голова висловився про те, що не бачить безболісних способів перемогти зростання цін.

Ринки тепер очікують, що британський центробанк, який переніс своє засідання з 15 вересня у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, пізніше в четвер підвищить свою ставку рефінансування на 0,5 процентного пункту до 2,25%. Перед тим лише на рубежі 1994-1995 років центробанк підвищував цю планку так різко. Подібними очікуваннями можна пояснити корекцію фунта до долара сьогодні.

"Засідання розповість не тільки про те, наскільки політики стурбовані падінням фунта та інших ринків Великобританії, але також про те, як рішення уряду стримати ціни на енергоносії для домогосподарств та бізнесу позначиться на монетарній політиці", - цитує агентство Ассошіейтед Прес думку економіста щодо розвинених ринків. ING bank Джеймса Сміта (James Smith).
 

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