Вартість золота 22 вересня опустилася нижче 1670 доларів за унцію

Вартість золота знижується в четвер вранці, торгуючись нижче 1670 доларів за тройську унцію, ринки оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з цих торгів.

Станом на 8:11 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 6,8 долара, або на 0,41%, до 1 668,9 долара за тройську унцію. На день раніше його вартість досягала 1 661,3 долара, що є мінімумом з квітня 2020 року. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,48%, до 19,387 долара за унцію.

Американський регулятор у середу очікувано підвищив облікову ставку і знову на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних. ФРС також знизила прогноз ВВП США та підвищила оцінку інфляції на поточний та наступний роки.

Голова регулятора Джером Пауелл на прес-конференції заявив, що ЦБ може піти на подальше підвищення облікової ставки на 125 базисних пунктів до кінця 2022 року. Також він зазначив, що не бачить безболісних способів перемогти інфляцію у країні.

Такі коментарі помітно підтримали курс долара, в результаті індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) у середу подолав рівень 111 пунктів уперше з 2002 року, у четвер продовжує зростання - на 0,85%, до 111,58 пункту. Зміцнення долара стримує вартість золота, яке в цьому випадку стає менш доступним для покупки в іншій валюті.