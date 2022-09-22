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АНАЛІТИКА

Долар 22 вересня торгується на багаторічних максимумах після засідання ФРС

08:43 22.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до інших основних світових валют у четвер вранці продовжує зростати, інвестори оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:59 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9827 долара з рівня минулого закриття в 0,9837 долара, курс долара до єни піднімається до 144,85 єни з 144,04 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшується на 0,87%, до 111,61 пункту. Індекс знаходиться на рівні вище 111 пунктів - максимум з 2002 року.

Напередодні Федрезерв підняв облікову ставку і знову на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних. Він також знизив прогнози ВВП США та підвищив оцінки інфляції, а також безробіття на поточний та наступний роки (до 3,8% з 3,7% та до 4,4% з 3,9% відповідно). А за підсумками засідання глава регулятора Джером Пауелл також зазначив, що не бачить безболісних способів перемогти інфляцію.

Агентство Ассошіейтед Прес вказує, що економісти особливе звернули увагу на прогноз величини безробіття: за їхніми очікуваннями, якщо показник піднімається на половину процентного пункту протягом кількох місяців, потім завжди слідує рецесія.

"Таким чином, прогноз ФРС - це неявне визнання того, що рецесія можлива, якщо не станеться щось екстраординарного", - наводить агентство думка економіста Piper Sandler Роберто Перлі (Roberto Perli).

У той же час саме на ієну в парі з доларом додатково тисне те, що японський ЦП майже одночасно з ФРС (раніше в четвер), навпаки, зберіг свою ставку рефінансування на негативному рівні в мінус 0,1%.
 

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