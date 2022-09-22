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Біржі Азії 22 вересня торгуються в мінусі слідом за майданчиками у США
08:23 22.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер опускаються, слідуючи динаміці Уолл-стріт, свідчать дані торгів.
Станом на 7.24 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускається на 0,31%, до 3 107,63 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1 998,8 пункту, гонконгський Hang Seng ,99%, До 18 077 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,99%, до 2 323,88 пункту, японський Nikkei 225 - на 0,53%, до 27 167,5 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 не торгується у четвер, у середу він закрився падінням на 1,56%, до 6 700,2 пунктів.
Напередодні основні фондові індекси США закрилися падінням після засідання Федеральної резервної системи США.
Федрезерв підвищив облікову ставку і знову на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних. А його члени припустили, що до кінця року вона може піднятися ще настільки ж чи навіть вище. Прогнози інфляції у США були підвищені на поточний та наступний роки, а глава регулятора Джером Пауелл зазначив після засідання, що не бачить безболісних способів перемогти її. До кінця року залишилося два засідання регулятора.
"Економічна сила і "гарячий" ринок праці вказують на обмежений компроміс - принаймні зараз між зростанням та інфляцією", - резюмує аналітик Fidelity International Ганна Ступницька (Anna Stupnytska), чиї слова наводить портал Market Watch.
У той же час, раніше в четвер японський центробанк очікувано продовжив свою політику м'якої монетарної політики, зберігши ставку рефінансування на негативному рівні в мінус 0,1%. При цьому річна інфляція в Японії стала максимальною з 2014 року - 3%.
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