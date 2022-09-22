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АНАЛІТИКА

Американські індекси впали 21 вересня, оскільки інвестори сприймають як яструбине повідомлення ФРС за процентною ставкою

08:18 22.09.2022 |

Фінанси

 

Основні індекси Уолл-стріт гойдалися на гойдалках, а потім різко впали останні 30 хвилин торгів і закрилися в середу нижче, оскільки інвестори переварили чергове надмірне підвищення Федеральної резервної системи і її зобов'язання підтримувати зростання в 2023 році для боротьби з інфляцією.

Всі три контрольні показники впали більш ніж на 1,7%, при цьому Dow показав найнижче закриття з 17 червня, а Nasdaq і S&P 500, відповідно, досягли найнижчого рівня з 1 липня та 30 червня.

Наприкінці свого дводенного засідання ФРС утретє підвищила облікову ставку на 75 базисних пунктів до діапазону 3,00-3,25%. Більшість учасників ринку очікували такого підвищення, при цьому ймовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів до оголошення становила лише 21%.

Тим не менш, політики також сигналізували про більш значне збільшення нових прогнозів, згідно з якими облікова ставка зросте до 4,40% до кінця цього року, а потім досягне максимуму 4,60% у 2023 році. Це вище за прогнози в червні в 3,4% і 3,8% відповідно. .

Зниження ставок не передбачається до 2024 року, додав центральний банк, розбивши надії будь-якого інвестора на те, що ФРС передбачила взяти інфляцію під контроль у найближчому майбутньому. Переважний показник ФРС інфляції в даний час повільно повертається до свого цільового показника в 2% в 2025 році.

На своїй прес-конференції голова ФРС Джером Пауелл заявив, що представники центрального банку США «повністю сповнені рішучості» знизити інфляцію з найвищого рівня за чотири десятиліття і «продовжуватимуть у тому ж дусі, доки робота не буде виконана».

«Голова Пауелл виступив з протверезною заявою. Він заявив, що ніхто не знає, чи буде рецесія і наскільки серйозною вона буде, і що досягти м'якої посадки завжди було складно», - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний стратег BMO Wealth Management.

Вищі ставки та боротьба з інфляцією також вплинули на економіку США: за прогнозами ФРС, зростання на кінець року становитиме всього 0,2% цього року, а 2023 року - 1,2%.

«Ринки вже були готові до агресивних дій, ґрунтуючись на звітах про інфляцію та нещодавні коментарі губернатора», - сказав Ма з BMO.

Але завжди цікаво подивитися, як ринок відреагує на ці повідомлення. Можна було очікувати агресивності, але в той час, як деякі учасники ринку заспокоюються на цьому, інші займають позицію для продажу».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 522,45 пункту, або 1,7%, до 30 183,78 пунктів, S&P 500 - на 66 пунктів, або 1,71%, до 3789,93 пунктів, а Nasdaq Composite - на 204 ,86 пунктів, або 1,79%, до 11 220,19 пунктів.

Усі 11 секторів S&P закрилися в мінусі на чолі з падінням більш ніж на 2,3% акцій Consumer Discretionary and Communication Services.

Обсяг на біржах США становив 11,03 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,79 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми та 70 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 44 нових максимуми та 446 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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