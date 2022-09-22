ФРС США очікувано підвищила ставку ще на 75 базових пунктів, щоб приборкати інфляцію

Федеральна резервна система США (ФРС) підвищила ключову ставку на 0,75 в.п. до 3-3,25%. Це вже третє поспіль підвищення ставки із таким кроком.

Таке рішення ухвалили на засіданні 21 вересня, повідомляється на сайті регулятора.

"Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва. За останні місяці кількість робочих місць значно зросла, а рівень безробіття залишився низьким. Інфляція залишається високою, що відображає дисбаланс попиту та пропозиції, пов'язаний з пандемією, вищими цінами на продовольство та енергію, а також ширшим ціновим тиском", - йдеться у заяві ФРС.

Американський регулятор також підкреслює, що війна Росії проти України "спричиняє величезні людські та економічні труднощі".

"Війна та пов'язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність. ФРС дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків", - підкреслили у ФРС.

ФРС також заявило, що прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків у довгостроковій перспективі.

На підтримку цих цілей регулятор вирішив підвищити ключову ставку до рівня 3-3,25%.