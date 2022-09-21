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АНАЛІТИКА

У США хочуть заборонити випуск алгоритмічних стейблкоїнів на два роки

12:40 21.09.2022 |

Фінанси

 

Американські законодавці розробили законопроєкт, який передбачає дворічну заборону на випуск алгоритмічних стейблкоїнів на кшталт TerraUSD. Про це пише Bloomberg з посиланням на документ.

Згідно з проєктом закону, мораторій стосуватиметься стейблкоїнів, ціна яких залежить від вартості іншого цифрового активу від тієї ж команди засновників, а також що продаються як здатні до конвертації, викупу чи іншого погашення за фіксованою ціною.

Документ також передбачає, що Мінфін разом з ФРС, Комісією з цінних паперів і бірж та іншими регуляторами США мають провести дослідження щодо алгоритмічних стейблкоїнів.

Крім того, законопроєкт дозволяє банкам випускати стейблкоїни з дозволу регулюючих органів. Для заявок інших установ, які хочуть стати емітентами подібних активів, окремий процес прийняття рішень має встановити ФРС.

Також документ вимагає від компаній утримувати кошти клієнтів та власні активи окремо для захисту користувачів у разі банкрутства.

Втім, до випуску остаточної версії законопроєкту його положення ще можуть змінитися.

Юрист Джек Червински вважає, що саме крах TerraUSD вплинув на те, що американські регулятори вибрали досить жорстку політику по відношенню до індустрії.

Нагадаємо, колапс екосистеми Terra вплинув на весь ринок. Декілька великих компаній, які утримували велику кількість UST, у тому числі Celsius, змушені були подати заяви на банкрутство.

У США хочуть заборонити випуск алгоритмічних стейблкоїнів на два роки
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, США
 

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