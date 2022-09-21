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Вартість золота 21 вересня трохи знижується перед рішенням ФРС за ставкою
08:31 21.09.2022 |
Вартість золота трохи знижується в середу вранці, торгуючись на рівні 1670 доларів за тройську унцію, ринки очікують на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.
Станом на 7:55 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 0,75 долара, або на 0,04%, до 1 670,35 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,49%, до 19,277 долара за унцію.
Дещо стримує золото зміцнення долара. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,05%, до 110,27 пунктів, повернувшись до рівня вище 110 пунктів. У вівторок індекс зріс на 0,6%. Зміцнення долара робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
Головною подією тижня є засідання Федрезерву. Увечері в середу регулятор оголосить своє рішення за ключовою ставкою, оновить макроекономічні прогнози, а потім виступить його голова Джером Пауелл, від якого ринки чекатимуть на сигнали про подальші заходи ФРС.
За даними CME Group, 82% аналітиків очікують на підвищення ставки в середу на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних. Такими темпами ставку було підвищено влітку двічі, загалом підвищення вересня може стати п'ятим поспіль. Світові центробанки схильні підвищувати ставки для боротьби з високою інфляцією, що посилило побоювання ринків з приводу перспективи рецесії.
Політика підвищення ставки ФРС помітно підтримала долар останніми місяцями - на початку березня, до першого підвищення року, індекс становив приблизно 97 пунктів, а золото торгувалося на позначці 1950 доларів. Подорожчання долара знизило попит на золото, яке також є активом-притулком та інфляційним хеджем.
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