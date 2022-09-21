Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара до світових валют 21 вересня ледве змінюється

08:25 21.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до світових валют загалом стабільний у середу вранці, інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо ставки та сигналів щодо подальшої політики центробанку, свідчать дані торгів.

Станом на 7.42 EET курс євро до долара знижувався до 0,9965 долара з рівня минулого закриття 0,997 долара, курс долара до єни піднімався до 143,95 єни з 143,72 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,06%, до 110,28 пункту.

Пізніше у середу Федрезерв оголосить своє рішення щодо ставки. За даними CME Group, 82% аналітиків очікують підвищення ставки на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних, такими ж темпами ставку було підвищено двічі влітку. ФРС також оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова регулятора Джером Пауелл, від якого ринки чекатимуть на сигнали про подальші заходи.

На четвер заплановано засідання Банку Англії та Банку Японії. Аналітики вважають, що британський регулятор знову підвищить ключову ставку - на 50 базисних пунктів, до 2,25%. Курс фунта стерлінгів до долара при цьому знаходиться на позначці трохи нижче 1,14 долара за фунт, на такому рівні показник торгувався 1985 року.

Японський центробанк, як очікується, знову відмовиться йти за загальною тенденцією підвищення ставок і збереже показник на рівні мінус 0,1%, на якому ставка перебуває з січня 2016 року. Річна інфляція в Японії за серпень стала максимальною з 2014 року - 3%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес