Курс долара до світових валют 21 вересня ледве змінюється

Курс долара до світових валют загалом стабільний у середу вранці, інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо ставки та сигналів щодо подальшої політики центробанку, свідчать дані торгів.

Станом на 7.42 EET курс євро до долара знижувався до 0,9965 долара з рівня минулого закриття 0,997 долара, курс долара до єни піднімався до 143,95 єни з 143,72 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,06%, до 110,28 пункту.

Пізніше у середу Федрезерв оголосить своє рішення щодо ставки. За даними CME Group, 82% аналітиків очікують підвищення ставки на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних, такими ж темпами ставку було підвищено двічі влітку. ФРС також оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова регулятора Джером Пауелл, від якого ринки чекатимуть на сигнали про подальші заходи.

На четвер заплановано засідання Банку Англії та Банку Японії. Аналітики вважають, що британський регулятор знову підвищить ключову ставку - на 50 базисних пунктів, до 2,25%. Курс фунта стерлінгів до долара при цьому знаходиться на позначці трохи нижче 1,14 долара за фунт, на такому рівні показник торгувався 1985 року.

Японський центробанк, як очікується, знову відмовиться йти за загальною тенденцією підвищення ставок і збереже показник на рівні мінус 0,1%, на якому ставка перебуває з січня 2016 року. Річна інфляція в Японії за серпень стала максимальною з 2014 року - 3%.