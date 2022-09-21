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АНАЛІТИКА

Основні фондові індекси АТР 21 вересня знижуються за ринками США

08:09 21.09.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу знижуються слідом за американськими біржами, свідчать дані торгів.

Станом на 7.34 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,56%, до 3105,02 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1992,52 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 18 457 пунктів. Японський Nikkei 225 опускається на 1,24%, до 27344 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,52%, до 6702,8 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,05%, до 2343,47 пунктів.

У середу індекси АТР переймають динаміку американських бірж, які завершили торги вівторка зниженням у районі 1% на тлі побоювань щодо виникнення рецесії у світлі подальшого підвищення ставки Федрезервом США.

Пізніше упродовж дня ФРС опублікує підсумки дводенного засідання. За даними CME Group, 82% аналітиків закладають третє поспіль підвищення облікової ставки регулятором на 75 базисних пунктів - до 3-3,25%, тоді як 18% експертів допускають підвищення одразу на 100 базисних пунктів. Регулятор також надасть оновлені економічні прогнози.

"Продажі відбувалися на тлі очікування трейдерами того, наскільки високо ФРС підніме процентні ставки на своєму засіданні, яке завершиться в середу...", - заявив генеральний директор Simplified Asset Management Пол Кім (Paul Kim), думку якого наводить агентство Ассошіейтед Прес.
 

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