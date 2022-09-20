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НКЦПФР деталізувала процедуру проведення загальних зборів АТ та КІФ під час війни
17:53 20.09.2022 |
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла чергове рішення щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів АТ (акціонерних товариств) та загальних зборів учасників КІФ (корпоративного інвестиційного фонду) на період дії воєнного стану в Україні.
Про це йдеться у повідомленні комісії, передають Українські Новини.
Документ визначає, що єдиним можливим наразі форматом проведення загальних зборів АТ або КІФ залишається дистанційний формат.
Організації, які знаходяться на підконтрольній Україні території, мають провести річні загальні збори до 31 грудня поточного року включно.
У разі знаходження на тимчасово окупованій російською федерацією території збори повинні будуть відбутися протягом 90 днів після завершення воєнного стану.
Також згідно з рішенням регулятора, якщо строк повноважень керуючих органів АТ або КІФ спливає протягом воєнного стану, їх дія може продовжитися до дати обрання загальними зборами нових органів управління.
Відповідний дозвіл розповсюджується і на повноваження компаній з управління активами КІФ.
Рішення НКЦПФР набирає чинності наступного дня після його публікації на сайті.
Разом з тим Комісія прийняла рішення №№1184 та 1185, що визнають попередні рішення регулятора стосовно проведення загальних зборів АТ та КІФ під час війни такими, що втратили чинність.
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