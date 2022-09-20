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Мінфін розмістив військових облігацій на майже ₴718 мільйонів

17:34 20.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 20 вересня залучило до державного бюджету 717,88 млн гривень від продажу військових облігацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 вересня 2022 року, до державного бюджету залучено 717 880 286,77 грн (за курсом НБУ)», - йдеться в повідомленні.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 151* 152*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,   
Дата розміщення 20.09.2022 20.09.2022
Дата оплати за придбані облігації 21.09.2022 21.09.2022
Дата сплати відсотків   28.09.2022
Дата сплати відсотків   29.03.2023
Дата сплати відсотків   27.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00
Номінальний рівень дохідності,% 12.00 16.00
Строк звернення (днів) 196 371
Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 270 297 000 4 337 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 270 297 000 4 337 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 319 216 000 6 622 922 000
Кількість поданих заявок, шт. 16 7
Кількість задоволених заявок, шт. 16 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 12.00 14.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00
Встановлена прибутковість,. % 12.00 14.00
Середньозважена прибутковість, % 12.00 14.00
Надходження до бюджету 253 933 219.62 4750 012.51

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 153* 154
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA 4000215909 (Ном. у $США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт,   
Дата розміщення 20.09.2022 20.09.2022
Дата оплати за придбані облігації 21.09.2022 21.09.2022
Дата сплати відсотків 15.03.2023 02.02.2023
Дата сплати відсотків 13.09.2023  
Дата сплати відсотків 13.03.2024  
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 19.45
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 3.89
Термін обігу (днів) 539 134
Дата погашення 13.03.2024 02.02.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 904 000 12 336 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 904 000 12 336 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 171 882 000 347 275 000
Кількість поданих заявок, шт. 6 10
Кількість задоволених заявок, шт. 6 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 4.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 16.00 4.00
Встановлена прибутковість, % 16.00 4.00
Середньозважена прибутковість, % 16.00 4.00
Надходження до бюджету 5 921 475.84 12 395 212.80

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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