Мінфін розмістив військових облігацій на майже ₴718 мільйонів

Міністерство фінансів 20 вересня залучило до державного бюджету 717,88 млн гривень від продажу військових облігацій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 вересня 2022 року, до державного бюджету залучено 717 880 286,77 грн (за курсом НБУ)», - йдеться в повідомленні.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 151*
| 152*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226427
| Дорозміщення UA4000226260
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
|
|
| Дата розміщення
| 20.09.2022
| 20.09.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 21.09.2022
| 21.09.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 28.09.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 29.03.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 27.09.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| Номінальний рівень дохідності,%
| 12.00
| 16.00
|Строк звернення (днів)
| 196
| 371
| Дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 270 297 000
| 4 337 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 270 297 000
| 4 337 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 319 216 000
| 6 622 922 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 16
| 7
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 16
| 7
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 12.00
| 14.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 12.00
| 14.00
| Встановлена прибутковість,. %
| 12.00
| 14.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
|Надходження до бюджету
| 253 933 219.62
| 4750 012.51
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 153*
| 154
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226450
| Дорозміщення UA 4000215909 (Ном. у $США)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
|
|
| Дата розміщення
| 20.09.2022
| 20.09.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 21.09.2022
| 21.09.2022
| Дата сплати відсотків
| 15.03.2023
| 02.02.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.09.2023
|
| Дата сплати відсотків
| 13.03.2024
|
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 19.45
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.00
| 3.89
|Термін обігу (днів)
| 539
| 134
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 02.02.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5 904 000
| 12 336 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 5 904 000
| 12 336 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 171 882 000
| 347 275 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 6
| 10
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 6
| 10
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.00
| 4.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 16.00
| 4.00
| Встановлена прибутковість, %
| 16.00
| 4.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 16.00
| 4.00
|Надходження до бюджету
| 5 921 475.84
| 12 395 212.80
* - військові облігації
Дані: Мінфін України