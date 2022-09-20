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За час воєнного стану в Україні видано «доступних» кредитів на понад 50 мільярдів
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 859 пільгових кредитів на загальну суму 2,26 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загаломіз моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 19 вересня отримали від уповноважених банків 47 667 кредитів на загальну суму 140,48 млрд грн, з яких 30 848 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 56,34 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 12 845 кредитних договорів на загальну суму 50,86 млрд грн.
Із них 760 млн грн - на інвестиційні цілі; 4,63 млрд грн - як антикризові кредити; 4,37 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 20,66 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 20,42 млн грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.
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