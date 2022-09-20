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АНАЛІТИКА

Золото 20 вересня демонструє стійкість перед рішенням ФРС щодо ставки

09:07 20.09.2022 |

Фінанси

 

Золото дещо дорожчає у вівторок вранці, торгуючись на рівні 1680 доларів за тройську унцію, підтримує вартість деяке ослаблення долара перед засіданням Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з цих торгів.

Станом на 8:34 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 2,6 долара, або на 0,15%, до 1 680,8 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,65%, до 19,483 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,09% до 109,64 пункту. Послаблення долара робить золото доступнішим при покупці в іншій валюті.

Загалом ринки виявляють обережність перед засіданням Федрезерва, захід пройде 20-21 вересня, за підсумками центробанк оголосить рішення щодо ставки. За даними CME Group, 82% аналітиків очікують на підвищення ставки в середу на 75 базисних пунктів, до 3-3,25% річних.

"Золото демонструє стійкість перед рішенням ФРС щодо ставки", - сказав агентству Блумберг виконавчий голова Yamana Gold Inc. Пітер Маррон (Peter Marrone).

Вартість дорогоцінного металу залежить від сигналів з боку ФРС, оскільки це відбивається на доларі, до якого чутливі котирування золота.
Ключові теги: золото
 

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