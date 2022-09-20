Долар 20 вересня зберігає стабільність перед засіданням Федрезерва

Долар США зберігає стабільність у вівторок, торгуючись нижче 20-річного максимуму проти інших основних валют. Інвестори чекають, що на засіданні цього тижня Федеральна резервна система продовжить агресивне підвищення процентних ставок для послаблення інфляції.

Індекс, що відображає вартість американської валюти проти шести інших основних валют, мало змінився і знаходиться на рівні 109,53. Раніше цього місяця він досяг позначки 110,79 - максимуму з червня 2002 року.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, вкрай сприйнятлива до очікувань щодо грошово-кредитної політики, вперше з листопада 2007 досягла 3,970%. Прибутковість 10-річних паперів піднімалася до 3,518%, що є максимумом із квітня 2011 року.

Ринкові котирування повністю враховують можливість, що у середу ФРС підніме ключову ставку на 75 базисних пунктів. Імовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів оцінюється у 19%. Хоча ця оцінка, як і раніше, висока, вона нижча, ніж минулої середи, коли інвестори, шоковані несподіваним прискоренням зростання споживчих цін у США в серпні, оцінювали ймовірність підвищення ставки на 100 базисних пунктів у 38%.

Пара долар/японська ієна знизилася на 0,15% до 142,96, продовживши консолідацію після двох спроб цього рівня спробувати пробити рівень 145. У результаті 7 вересня парі вдалося вперше за 24 роки досягти позначки 144,99. Пара долар/єна схильна реагувати на зміни у різниці між прибутковістю довгострокових облігацій урядів США та Японії.

Банк Японії оголосить рішення щодо процентної ставки в четвер. Очікується, що він залишить чинним масштабне стимулювання, зберігши надм'яку грошово-кредитну політику, що включає підтримку прибутковості 10-річних держоблігацій близько нуля.

"Потрібно подивитися, що вирішить Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС, - говорить Тохру Сасакі, стратег-аналітик J.P. Morgan. - Пара долар/ієна рано чи пізно прорветься вище за відмітку 145, але швидкість цього прориву залежатиме від того, наскільки агресивно буде діяти ФРС, і навіть від динаміки розбіжності відсоткових ставок".

Пара євро/долар у вівторок торгувалася без істотних змін, на рівні 1,0030. Останній тиждень вона поступово рухалася вгору, закріплюючи позиції вище за рівень паритету, після того як 6 вересня вперше за два десятиліття впала до позначки 0,9864.

Пара фунт/долар також торгувалася без змін, по 1,14295, намацавши опору після падіння наприкінці минулого тижня до 37-річного мінімуму 1,13510.

Банк Англії ухвалить рішення щодо процентної ставки у четвер. Інвестори розходяться в думках щодо того, наскільки буде піднято ставку - на 50 чи 75 базисних пунктів.

Австралійський долар, що чуйно реагує на зміни ставлення інвесторів до ризику, знизився на 0,07% до 0,6722 долара США, а новозеландський долар - на 0,23% до 0,59435 долара США.



