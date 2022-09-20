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Азіатські біржі 20 вересня закрилися зростанням, перейнявши динаміку американських ринків
12:32 20.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги вівторка зростанням, перейнявши динаміку американських ринків, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite піднявся на 0,22%, до 3 122,41 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,07%, до 2 011,66 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 1 %, до 18766,5 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 збільшився на 1,29%, до 6 806,4 пунктів; японський Nikkei 225 - на 0,44%, до 27 688,42 пункту.
Біржі АТР у вівторок перейняли настрої індексів Уолл-стріт, які за підсумками торгів понеділка корекційно зросли в межах 1% після дводенного падіння через побоювання про виникнення рецесії у світлі майбутнього підвищення облікової ставки Федрезервом США.
Крім того, зростанню азіатських індексів сприяють ослаблення карантинних обмежень у Китаї, що, у свою чергу, заспокоює хвилювання ринків щодо перспектив відновлення економіки країни.
При цьому на Nikkei 225 також впливає статистика рівня інфляції в Японії, яка прискорилася до 3% з 2,6% місяцем раніше. Показник став рекордним із 2014 року.
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