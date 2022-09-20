Основні індекси Уолл-стріт завершили мінливу сесію зростанням, зосередившись на ФРС

Основні індекси Уолл-стріт у понеділок завершили коливальну сесію зростанням, оскільки інвестори зосереджені на засіданні Федеральної резервної системи з питань політики на цьому тижні та на те, наскільки агресивно воно підвищуватиме процентні ставки.

Навіть більшою мірою, ніж війна в Україні чи корпоративні доходи, дії центрального банку США впливають на настрої учасників ринку, оскільки трейдери намагаються підготуватися до зростання процентних ставок.

S&P 500 та Nasdaq відновилися після рекордного тижневого відсоткового падіння з червня в п'ятницю, оскільки ринки повністю оцінили підвищення ставок як мінімум на 75 базисних пунктів наприкінці політичного засідання ФРС 20-21 вересня.

Несподівано гарячі дані щодо інфляції за серпень минулого тижня також підвищили ставки на підвищення ставок у майбутньому, при цьому остаточна ставка за федеральними фондами США зараз становить 4,46%.

"Уся справа в тому, що відбудеться в середу і що вийде з рук ФРС в середу, тому я думаю, що люди просто чекатимуть і будуть спостерігати", - сказав Джош Маркман, партнер Bel Air Investment Advisors.

«У нас були погані результати, коли з'явився індекс споживчих цін, тому ФРС, яка стоїть за вісімкою, тепер намагається випередити криву та приборкати інфляцію, і це (обізнаність) рухає фондовими ринками».

У центрі уваги також будуть нові економічні прогнози, які будуть опубліковані разом із політичною заявою ФРС о 14:00. ET (18:00 за Грінвічем) у середу.

Побоювання з приводу посилення ФРС призвели до зниження індексу S&P 500 на 18,2% цього року через нещодавній жахливий звіт про доходи компанії з доставки FedEx Corp, перевернутої кривої прибутковості казначейських облігацій США і попереджень Світового банку та МВФ про наближаючийся економічний спад.

Goldman Sachs знизив свій прогноз щодо ВВП США на 2023 рік пізно ввечері в п'ятницю, оскільки він прогнозує агресивнішу політику ФРС і бачить, що рівень безробіття підніметься вище, ніж очікувалося раніше.

"ФРС продовжуватиме працювати, ми отримаємо 75 (б.п.) у середу, але що буде далі і чи збираються вони зробити паузу чи ні після середи, це буде цікавою частиною", - сказав Маркман з Bel Air. .

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 197,26 пункту, або 0,64%, до 31 019,68 пункту, S&P 500 додав 26,56 пункту, або 0,69%, до 3899,89 пункту, а Nasdaq Composite додав ,62 пункти, або 0,76%, до 11 535,02 пунктів.

Більшість із 11 секторів S&P 500 зросли. Єдиним винятком стала охорона здоров'я, яка впала на 0,6%, оскільки на неї вплинуло падіння акцій виробника вакцин Moderna Inc наступного дня після того, як президент Джо Байден заявив в інтерв'ю CBS, що пандемія закінчилася.

Акції промислових підприємств зросли на 1,4% після різкого падіння у п'ятницю, тоді як акції банків зросли на 1,9%. Акції технологічних важкоатлетів Apple Inc і Tesla Inc зросли на 2,5% та 1,9% відповідно, що забезпечило найбільше зростання S&P 500 та Nasdaq.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 28 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів та 378 нових мінімумів.