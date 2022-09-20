Нацбанк здійснив третій обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR20 млн

Національний банк України (НБУ) здійснив третю операцію з обміну безготівкового долара на готівку на суму $100 млн та другу операцію з аналогічного обміну EUR20 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.

Як повідомила пресслужба регулятора в понеділок, у доларовій угоді взяли участь 11 із 14 системно важливих банків, а щодо євро - один із 14.

Регулятор зазначив, що в угоді щодо євро учасники не викупили ще EUR80 млн, запропонованих НБУ, що свідчить про поступове вирішення проблеми.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам $100 млн готівки на безготівку, а 12 вересня - $100 млн та EUR72 млн.

Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку здійснюватимуть, доки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуть у день проведення у фейсбуці й телеграмі.

Центробанк зазначив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.

Раніше повідомлялося, що клієнти низки банків скаржаться на відмови, затримки чи запровадження комісій фінустановами за видачу валюти з депозитних рахунків.