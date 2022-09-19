Рішення правління щодо збереження ставки на рівні 25% було одностайним – НБУ

Члени Комітету з монетарної політики Нацбанку на засіданні, що відбулося 7 вересня, одностайно висловилася за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Про це повідомили в НБУ.

Підкреслюється, що учасники дискусії були одностайні - наразі немає потреби змінювати рівень ставки.

"Інфляційні ризики на короткостроковому горизонті знизилися: у липні та серпні інфляція навіть перебувала дещо нижче прогнозу НБУ.

Надійшли значні обсяги міжнародної допомоги, суттєво скоротилося емісійне фінансування бюджету, поліпшилася ситуація на валютному ринку, а міжнародні резерви перевищили 25 млрд грн", - йдеться у підсумках дискусії.

Водночас у тривалішій перспективі баланс ризиків для інфляції залишається зміщеним вгору, а рівень невизначеності - надзвичайно високим, додають в НБУ.

Зокрема через російську агресію експорт України залишається суттєво обмеженим, а державний бюджет й надалі потребує значних обсягів зовнішнього фінансування. Також триває погіршення інфляційних очікувань.