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АНАЛІТИКА

Рішення правління щодо збереження ставки на рівні 25% було одностайним – НБУ

14:22 19.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Члени Комітету з монетарної політики Нацбанку на засіданні, що відбулося 7 вересня, одностайно висловилася за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Про це повідомили в НБУ.

Підкреслюється, що учасники дискусії були одностайні - наразі немає потреби змінювати рівень ставки.

"Інфляційні ризики на короткостроковому горизонті знизилися: у липні та серпні інфляція навіть перебувала дещо нижче прогнозу НБУ.

Надійшли значні обсяги міжнародної допомоги, суттєво скоротилося емісійне фінансування бюджету, поліпшилася ситуація на валютному ринку, а міжнародні резерви перевищили 25 млрд грн", - йдеться у підсумках дискусії.

Водночас у тривалішій перспективі баланс ризиків для інфляції залишається зміщеним вгору, а рівень невизначеності - надзвичайно високим, додають в НБУ.

Зокрема через російську агресію експорт України залишається суттєво обмеженим, а державний бюджет й надалі потребує значних обсягів зовнішнього фінансування. Також триває погіршення інфляційних очікувань.
За матеріалами: Економічна правда
 

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