Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Насім Талеб назвав біткоїн «пухлиною»
13:42 19.09.2022 |
Гнучка грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США (ФРС) призвела до появи «пухлин» на кшталт біткоїну. Про це заявив філософ та автор культового твору «Чорний лебідь» Нассім Талеб.
«Я вважаю, у нас було 15 років [...] Діснейленду, який фактично зруйнував економічну структуру. ФРС промахнулася, надто сильно знизивши відсоткові ставки», - зазначив Талеб.
На його думку, через такий підхід люди молодші за 40 років не розуміють, як працює економіка. Суспільству доведеться зіткнутися з наслідками, попередив філософ:
«Нульова процентна ставка протягом тривалого періоду часу завдає шкоди економіці, ви створюєте бульбашки, створюєте пухлини на кшталт біткоїну».
Талеб закликав повернутися до «нормального економічного життя». Він зазначив, що ціна першої криптовалюти на рівні $20 000 означає наявність деяких речей, які необхідно виправити.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нормативы к началу сентября нарушали 10 украинских банков - НБУ
|Депозитні ставки для фізосіб 19.09.22
|Рішення правління щодо збереження ставки на рівні 25% було одностайним – НБУ
|Долар зміцнюється 19 вересня в очікуванні «яструбиних» рішень Федрезерва
|Насім Талеб назвав біткоїн «пухлиною»
|Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після чотирьохтижневого падіння почали зростати
|Фондові біржі Азії 19 вересня закрилися зниженням за ринками США
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео