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АНАЛІТИКА

Насім Талеб назвав біткоїн «пухлиною»

13:42 19.09.2022 |

Фінанси

 

Гнучка грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи США (ФРС) призвела до появи «пухлин» на кшталт біткоїну. Про це заявив філософ та автор культового твору «Чорний лебідь» Нассім Талеб.

«Я вважаю, у нас було 15 років [...] Діснейленду, який фактично зруйнував економічну структуру. ФРС промахнулася, надто сильно знизивши відсоткові ставки», - зазначив Талеб.

На його думку, через такий підхід люди молодші за 40 років не розуміють, як працює економіка. Суспільству доведеться зіткнутися з наслідками, попередив філософ:

«Нульова процентна ставка протягом тривалого періоду часу завдає шкоди економіці, ви створюєте бульбашки, створюєте пухлини на кшталт біткоїну».

Талеб закликав повернутися до «нормального економічного життя». Він зазначив, що ціна першої криптовалюти на рівні $20 000 означає наявність деяких речей, які необхідно виправити.


Насім Талеб назвав біткоїн «пухлиною»
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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