Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після чотирьохтижневого падіння почали зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 9 по 16 вересня підвищився на 8,2%, або на 24,12 пункту, до 316,53 пункту після чотирьохтижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 292,41 пунктів, наприкінці - 316,53 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+110,2%), найбільше падіння - компанії «Кернел» (-4,6%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 2 по 9 вересня знизився на 1,5%, або на 4,44 пункту до 292,41 пункту.