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Джильберт Честертон
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після чотирьохтижневого падіння почали зростати
13:14 19.09.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 9 по 16 вересня підвищився на 8,2%, або на 24,12 пункту, до 316,53 пункту після чотирьохтижневого падіння.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 292,41 пунктів, наприкінці - 316,53 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+110,2%), найбільше падіння - компанії «Кернел» (-4,6%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 2 по 9 вересня знизився на 1,5%, або на 4,44 пункту до 292,41 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 9 вересня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 16 вересня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
19,90
|
18,98
|
-4,6
|
"Астарта"
|
21,65
|
24,00
|
+10,9
|
Coal Energy
|
1,18
|
2,48
|
+110,2
|
"Мілкіленд"
|
0,77
|
0,94
|
+22,1
|
"Агротон"
|
3,26
|
4,79
|
+46,9
|
KSG Agro
|
2,17
|
2,60
|
+19,8
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
44,00
|
47,60
|
+8,2
|
IMC
|
15,65
|
17,45
|
+11,5
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
ТЕГИ
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