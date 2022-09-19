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АНАЛІТИКА

Золото дешевшає 19 вересня на зміцненні долара

08:19 19.09.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото опускається в понеділок вранці, перебуваючи нижче 1680 доларів за тройську унцію, стримує вартість зміцнення долара, при цьому ринки продовжують чекати на рішення щодо ставки від Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.

Станом на 7:41 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 6,65 долара, або на 0,4%, до 1 676,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,24%, до 19,462 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,06% до 109,83 пункту. Подорожчання долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті.

У середу Федрезерв озвучить своє рішення щодо ключової ставки, а також оновить макроекономічні прогнози, а пізніше на прес-конференції виступить голова регулятора Джером Пауелл. Ринки чекатимуть сигналів щодо подальших заходів щодо монетарної політики.

Золото чутливе до сигналів від ФРС за ставкою та до американської макростатистики, оскільки це відбивається на доларі, до якого чутливі котирування дорогоцінного металу.

"Гополітичні та економічні ризики, що зростають, мало допомагають тому, щоб залучити попит у золото як актив-прихісток. Вибір, як і раніше, падає на долар США", - наводить агентство Блумберг слова аналітиків Australia & New Zealand Banking Group. Традиційно золото виступає як надійний актив та інфляційний хедж. Минулого тижня його ціна досягла дворічного мінімуму.
Ключові теги: золото
 

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