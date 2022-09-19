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Долар дорожчає до світових валют 19 вересня
08:13 19.09.2022 |
Курс долара до світових валют піднімається в понеділок вранці, ринки очікують на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою пізніше цього тижня, свідчать дані торгів.
Станом на 7:31 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9998 долара з рівня минулого закриття в 1,0015 долара, курс долара до ієни зростав до 143,15 єни з 142,91 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,05% до 109,82 пункту.
Чергове засідання Федрезерва заплановане на 20-21 вересня. За підсумком заходу регулятор озвучить своє рішення щодо ключової ставки, оновить макроекономічні прогнози, а потім на прес-конференції виступить голова ФРС Джером Пауелл.
За даними CME Group, 82% аналітиків очікують на підвищення ставки в середу на 75 базисних пунктів, як було вирішено двічі влітку, до 3-3,25% річних, тоді як 18% експертів допускають підвищення вже на 100 базисних пунктів.
"Очевидно, що Федрезерв дасть "яструбині" сигнали, знову підтверджуючи, що беззастережно знизить рівень інфляції", - прокоментував агентству Блумберг аналітик Citigroup Василеос Гіонакіс (Vasileios Gkionakis).
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