Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 11:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові біржі АТР знижуються 19 вересня за індексами США
07:56 19.09.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок знижуються слідом за американськими біржами, свідчать дані торгів.
Станом на 7.29 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 0,16%, до 3121,46 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1994,6 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 18 584 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 знижується на 0,08%, до 6733,4 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,2%, до 2354,57 пунктів.
Біржу Японії закрито з нагоди вихідного дня. За підсумками останніх торгів, що проводились у п'ятницю, японський Nikkei 225 знизився на 1,11%, до 27 567,65 пунктів.
Азіатські інвестори у понеділок перейняли песимізм американських трейдерів. Так, фондові біржі США завершили торги п'ятниці зниженням: індекс Dow Jones опустився на 0,45%, NASDAQ - на 0,9%, а S&P 500 - на 0,72%.
Песимізму на ринках сприяли побоювання виникнення рецесії світової економіки на тлі майбутніх підвищення ставок центробанками. Так, 82% аналітиків, опитаних CME Group, очікують від Федеральної резервної системи США на підвищення ставки на 75 базисних пунктів, інші 18% - відразу на 100 пунктів.
"Факт у тому, що яструбині очікування, засновані на... інфляції в США, означають, що ринки мають усі підстави бути готовими до зустрічних вітрів на тлі перспектив підвищення ставок (на більш тривалий термін); і, можливо, також "тривалішого зростання "долара США", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик Mizuho Bank у Сінгапурі Вішну Варатхан (Vishnu Varathan).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
|Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото дешевшає 19 вересня на зміцненні долара
|Долар дорожчає до світових валют 19 вересня
|Фондові біржі АТР знижуються 19 вересня за індексами США
|Американські індекси впали 16 вересня до двомісячного мінімуму на тлі побоювань, що посилюються, з приводу рецесії
|Кабмін дозволив купувати військові облігації через «Дію»
|Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн
Бізнес
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі