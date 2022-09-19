Фондові біржі АТР знижуються 19 вересня за індексами США

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок знижуються слідом за американськими біржами, свідчать дані торгів.

Станом на 7.29 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 0,16%, до 3121,46 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1994,6 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 18 584 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 знижується на 0,08%, до 6733,4 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,2%, до 2354,57 пунктів.

Біржу Японії закрито з нагоди вихідного дня. За підсумками останніх торгів, що проводились у п'ятницю, японський Nikkei 225 знизився на 1,11%, до 27 567,65 пунктів.

Азіатські інвестори у понеділок перейняли песимізм американських трейдерів. Так, фондові біржі США завершили торги п'ятниці зниженням: індекс Dow Jones опустився на 0,45%, NASDAQ - на 0,9%, а S&P 500 - на 0,72%.

Песимізму на ринках сприяли побоювання виникнення рецесії світової економіки на тлі майбутніх підвищення ставок центробанками. Так, 82% аналітиків, опитаних CME Group, очікують від Федеральної резервної системи США на підвищення ставки на 75 базисних пунктів, інші 18% - відразу на 100 пунктів.

"Факт у тому, що яструбині очікування, засновані на... інфляції в США, означають, що ринки мають усі підстави бути готовими до зустрічних вітрів на тлі перспектив підвищення ставок (на більш тривалий термін); і, можливо, також "тривалішого зростання "долара США", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик Mizuho Bank у Сінгапурі Вішну Варатхан (Vishnu Varathan).