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Американські індекси впали 16 вересня до двомісячного мінімуму на тлі побоювань, що посилюються, з приводу рецесії
07:48 19.09.2022 |
Американські акції закрилися в мінусі в п'ятницю, впавши до двомісячного мінімуму, оскільки попередження про глобальне уповільнення, що насувається, з боку FedEx прискорило втечу інвесторів у безпечне місце після завершення бурхливого тижня.
Усі три основні фондові індекси США опустилися до рівнів, що не змінювалися з середини липня, а індекс S&P 500 закрився нижче 3900 - рівня підтримки, за яким уважно стежили.
Переступивши фінішну межу тижня, викликаного інфляційними побоюваннями, підвищенням відсоткових ставок, що насувається, і зловісними попереджувальними знаками для економіки, індекси S&P 500 і Nasdaq пережили найгірше тижневе падіння відсоткових ставок з червня.
«Це був важкий тиждень. Таке відчуття, що Хелловін настав рано», - сказав Девід Картер, керуючий директор JPMorgan у Нью-Йорку. «Ми стикаємося з цією токсичною сумішшю високої інфляції, високих процентних ставок та низького зростання, що не дуже добре для ринків акцій чи облігацій».
Ставлення до ризику різко зросло після того, як FedEx Corp відкликала свій прогноз прибутку пізно ввечері в четвер, пославшись на ознаки послаблення світового попиту.
Дії FedEx відбулися за зауваженнями Світового банку і МВФ, які попередили про уповільнення світової економіки, що насувається.
Потік змішаних економічних даних, в яких домінував гарячіший, ніж очікувалося, звіт про інфляцію (ІСЦ), закріпив очікування підвищення процентної ставки як мінімум на 75 базисних пунктів після завершення засідання ФРС з грошово-кредитної політики наступного тижня.
"Хоча ринок очікує великого підвищення ставок ФРС наступного тижня, існує величезна невизначеність і побоювання щодо майбутнього підвищення ставок", - додав Картер. «ФРС робить те, що має робити. І після деякого болю ринки та економіка вилікують себе самі».
Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансові ринки оцінили 18-відсоткову ймовірність надмірного збільшення на 100 базисних пунктів цільової ставки ФРС у середу.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 139,4 пункту, або 0,45%, до 30 822,42 пунктів, S&P 500 - на 28,02 пунктів, або 0,72%, до 3873,33 пунктів, а Nasdaq Composite - на 103,95 пунктів, або 0,9%, до 11 448,40 пунктів.
Дев'ять із 11 основних секторів S&P 500 закрилися на негативній території, при цьому енергетика та промисловість постраждали від найрізкіших відсоткових падінь.
Dow Transports, що розглядається як барометр економічного здоров'я, впав на 5,1%.
Це падіння було спричинене падінням акцій FedEx на 21,4%, що стало найбільшим падінням у S&P 500.
Папери Peers United Parcel Service та XPO Logistics подешевшали на 4,5% та 4,7% відповідно, а акції Amazon.com Inc впали на 2,1%.
Сесія також відзначила закінчення місячних опціонів, яке відбувається третьої п'ятниці кожного місяця. Цього року діяльність із хеджування опціонів посилила ринкові рухи, сприяючи підвищеній волатильності.
Індекс волатильності ринку CBOE, який часто називають «індексом страху», досягнув двомісячного максимуму, подолавши рівень, пов'язаний з підвищеним занепокоєнням інвесторів.
Випусків, що схиляються на NYSE, було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,04 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,24 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 56 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 21 новий максимум та 387 нових мінімумів.
Обсяг на біржах США становив 16,92 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,72 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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