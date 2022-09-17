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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив купувати військові облігації через «Дію»

23:47 16.09.2022 |

Фінанси

 

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 16 вересня, прийняв постанову, яка дозволить українцям інвестувати у «військові облігації» уряду через додаток «Дія».

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він наголосив, що військові облігації стали одним із важливих інструментів фінансування Збройних Сил України.

"За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень. Сьогодні на засіданні кряду ми затвердили постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через "Дію", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 вересня змогло залучити до держбюджету 1,45 млрд грн, переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.

6 вересня Мінфін зміг залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Водночас Національний банк України (НБУ) з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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