Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня зріс до $510,7 млн порівняно із $475,0 млн тижнем раніше та $231,4 млн двома тижнями раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 12 серпня до 16 вересня він придбав $17,5 млн, що в 2,5 раза більше за показник попереднього тижня, проте продав $528,2 млн порівняно із $482 млн тижнем раніше.

Цього тижня на готівковому ринку гривня знову ослабла приблизно на 50 копійок, а її курс наблизився до рівня 42 грн/$1 при зафіксованому із 21 липня офіційному курсі 36,57 грн/$1.

Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку незначно збільшився - до $1,33 млрд із $1,2 млрд у липні, проте все одно залишався набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд), травні ($3,4 млрд) та квітні ($2,2 млрд).

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України склав рекордні з початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.

Загалом із початку року до 16 вересня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 114,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $17 млрд 862,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 457,3 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $14 млрд 92,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, згідно з даними НБУ, становили $25,436 млрд (в еквіваленті), що на 13,6%, або на $2,679 млрд більше, ніж на початок серпня. У липні падіння резервів склало 1,6%, або $371,5 млн, у червні - 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.