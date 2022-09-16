Фінансові новини
- |
- 16.09.22
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євро дешевшає до долара США 16 вересня, фунт стерлінгів торгується близько мінімуму з 1985 року
16:29 16.09.2022 |
Долар США впевнено зміцнюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, але дешевшає в парі з ієною.
Пара євро/долар торгується на рівні $0,9956 порівняно з $0,9999 на закриття попередньої сесії.
Європейська валюта, ймовірно, продовжуватиме дешевшати до долара на тлі ризиків для економіки, пов'язаних з енергетичною кризою та майбутніми парламентськими виборами в Італії, зазначають експерти Citigroup, думку яких наводить Dow Jones.
Аналітики Citi вважають, що курс євро триматиметься близько $0,98 у наступні три місяці.
Вартість фунта до долара в п'ятницю впала до мінімальних з 1985 року $1,1351 на тлі слабких даних про роздрібні продажі у Великій Британії за серпень. Курс британської нацвалюти на 16:10 ЕЕТ становить $1,1380, що на 0,8% нижче за значення на закриття попередньої сесії.
Згідно з доповіддю Національного статистичного управління (ONS) Великобританії, роздрібний продаж у країні минулого місяця впав на 1,6% порівняно з липнем. Зниження стало максимальним з початку 2022 року і більш ніж утричі перевершило консенсус-прогноз експертів (-0,5%).
"Сьогоднішні дані щодо роздрібних продажів були просто жахливими, - каже аналітик MUFG Дерек Халпенні, якого цитує агентство Bloomberg. - Ми бачимо подальший потенціал послаблення фунта в парі з доларом".
Курс фунта до євро у п'ятницю впав до мінімальних із лютого 2021 року 1,14 євро. За даними на 16:10 ЕЕТ, він становить 1,1430 євро порівняно з 1,1469 євро на закриття попередньої сесії.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додав 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.
Курс долара до єни становить 143,31 єни порівняно зі 143,5 єни напередодні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
|Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
|Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Депозитні ставки для фізосіб 16.09.22
|Євро дешевшає до долара США 16 вересня, фунт стерлінгів торгується близько мінімуму з 1985 року
|Курс фунта до долара впав до мінімуму за 37 років
|Голова SEC натякнув на можливе віднесення Ethereum до цінних паперів після The Merge
|Фондові біржі Азії 16 вересня закрилися сильним зниженням за ринками США
|Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів 15.09.22
Бізнес
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання