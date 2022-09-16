Євро дешевшає до долара США 16 вересня, фунт стерлінгів торгується близько мінімуму з 1985 року

Долар США впевнено зміцнюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, але дешевшає в парі з ієною.

Пара євро/долар торгується на рівні $0,9956 порівняно з $0,9999 на закриття попередньої сесії.

Європейська валюта, ймовірно, продовжуватиме дешевшати до долара на тлі ризиків для економіки, пов'язаних з енергетичною кризою та майбутніми парламентськими виборами в Італії, зазначають експерти Citigroup, думку яких наводить Dow Jones.

Аналітики Citi вважають, що курс євро триматиметься близько $0,98 у наступні три місяці.

Вартість фунта до долара в п'ятницю впала до мінімальних з 1985 року $1,1351 на тлі слабких даних про роздрібні продажі у Великій Британії за серпень. Курс британської нацвалюти на 16:10 ЕЕТ становить $1,1380, що на 0,8% нижче за значення на закриття попередньої сесії.

Згідно з доповіддю Національного статистичного управління (ONS) Великобританії, роздрібний продаж у країні минулого місяця впав на 1,6% порівняно з липнем. Зниження стало максимальним з початку 2022 року і більш ніж утричі перевершило консенсус-прогноз експертів (-0,5%).

"Сьогоднішні дані щодо роздрібних продажів були просто жахливими, - каже аналітик MUFG Дерек Халпенні, якого цитує агентство Bloomberg. - Ми бачимо подальший потенціал послаблення фунта в парі з доларом".

Курс фунта до євро у п'ятницю впав до мінімальних із лютого 2021 року 1,14 євро. За даними на 16:10 ЕЕТ, він становить 1,1430 євро порівняно з 1,1469 євро на закриття попередньої сесії.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додав 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.

Курс долара до єни становить 143,31 єни порівняно зі 143,5 єни напередодні.