Курс фунта до долара впав до мінімуму за 37 років

Фунт стерлінгів у парі з доларом США падав до мінімуму з 1985 року під час торгів у п'ятницю на тлі зміцнення американської валюти на очікуваннях підвищення ставок Федрезерву.

До 12:45 EET фунт торгувався на позначці $1,1381 проти $1,1468 на закриття торгів напередодні, втрачаючи близько 0,76%. Під час сесії фунт падав до $1,1351, чого не спостерігалося вже 37 років.

Додатковий тиск на британську валюту чинили статдані, що вказали на падіння роздрібного продажу у Великобританії в серпні на 1,6% у помісячному вирахуванні замість очікуваного аналітиками скорочення лише на 0,5%.

Аналітики Citi рекомендували клієнтам дотримуватися "коротких" позицій у парі фунт/долар "з урахуванням нашого "ведмежого" прогнозу ставок і того факту, що історичний аналіз каже, що інтервенції для підтримки курсу валюти рідко приводять до успіху".

Раніше експерти банку написали, що в умовах зростання ставок "єдине місце, де можна сховатися - це американська валюта".

