Голова SEC натякнув на можливе віднесення Ethereum до цінних паперів після The Merge

Криптовалюти на базі алгоритму консенсусу Proof-of-Stake (PoS) можуть розглядатися в якості цінних паперів. Про це заявив голова SEC Гері Генслер, пише The Wall Street Journal.

За його словами, інвестори подібних монет «очікують на прибуток, заснований на зусиллях інших». Згідно з тестом Хоуї, за яким визначається, чи відносити актив до цінних паперів, це може бути ознакою такої приналежності.

Генслер зазначив, що не має на увазі конкретну криптовалюту. Проте зауваження прозвучало одразу після переходу на PoS основної мережі Ethereum.

Нагадаємо, 15 вересня розробники другої за капіталізацією криптовалюти активували довгоочікуване оновлення The Merge.

Голова SEC неодноразово заявляв, що більшість криптоактивів підпадають під регулювання Комісії.