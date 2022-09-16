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Голова SEC натякнув на можливе віднесення Ethereum до цінних паперів після The Merge
13:42 16.09.2022 |
Криптовалюти на базі алгоритму консенсусу Proof-of-Stake (PoS) можуть розглядатися в якості цінних паперів. Про це заявив голова SEC Гері Генслер, пише The Wall Street Journal.
За його словами, інвестори подібних монет «очікують на прибуток, заснований на зусиллях інших». Згідно з тестом Хоуї, за яким визначається, чи відносити актив до цінних паперів, це може бути ознакою такої приналежності.
Генслер зазначив, що не має на увазі конкретну криптовалюту. Проте зауваження прозвучало одразу після переходу на PoS основної мережі Ethereum.
Нагадаємо, 15 вересня розробники другої за капіталізацією криптовалюти активували довгоочікуване оновлення The Merge.
Голова SEC неодноразово заявляв, що більшість криптоактивів підпадають під регулювання Комісії.
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