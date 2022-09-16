Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова SEC натякнув на можливе віднесення Ethereum до цінних паперів після The Merge

13:42 16.09.2022 |

Фінанси

 

Криптовалюти на базі алгоритму консенсусу Proof-of-Stake (PoS) можуть розглядатися в якості цінних паперів. Про це заявив голова SEC Гері Генслер, пише The Wall Street Journal.

За його словами, інвестори подібних монет «очікують на прибуток, заснований на зусиллях інших». Згідно з тестом Хоуї, за яким визначається, чи відносити актив до цінних паперів, це може бути ознакою такої приналежності.

Генслер зазначив, що не має на увазі конкретну криптовалюту. Проте зауваження прозвучало одразу після переходу на PoS основної мережі Ethereum.

Нагадаємо, 15 вересня розробники другої за капіталізацією криптовалюти активували довгоочікуване оновлення The Merge.

Голова SEC неодноразово заявляв, що більшість криптоактивів підпадають під регулювання Комісії.

За матеріалами: forklog.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2225  0,04 0,10 41,2968  0,02 0,04
EUR 39,9839  0,02 0,06 41,1825  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес