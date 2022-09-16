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Стів Джобс
Залишок коштів на коррахунках банків 16.09.22
10:52 16.09.2022 |
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.
|Дата
|сума, млн грн
|16 серпня
|70925.4
|17 серпня
|66840.0
|18 серпня
|67038.2
|19 серпня
|72680.3
|22 серпня
|72746.8
|23 серпня
|85301.6
|24 серпня
|66321.5
|25 серпня
|59019.3
|26 серпня
|62516.6
|29 серпня
|64097.0
|30 серпня
|70699.0
|31 серпня
|64422.7
|1 вересня
|66741.3
|2 вересня
|60631.6
|5 вересня
|58357.1
|6 вересня
|68566.3
|7 вересня
|74900.0
|8 вересня
|55802.0
|9 вересня
|60629.4
|12 вересня
|60621.2
|13 вересня
|87522.1
|14 вересня
|71634.9
|15 вересня
|71450.1
|16 вересня
|71949.1
Офіційний курс НБУ на 16 вересня - 36,5686 грн
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
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Згідно постанови НБУ
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