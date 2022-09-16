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АНАЛІТИКА

Долар 16 вересня зберігає стабільність до світових валют

08:35 16.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до світових валют у п'ятницю вранці слабко змінюється, ринки продовжують оцінювати політику Федеральної резервної системи (ФРС) США за ставкою, свідчать дані торгів.

Станом на 8:12 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,999 долара з рівня минулого закриття в 0,9999 долара, курс долара до єни - до 143,34 єни з 143,52 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,02% до 109,72 пункту.

Інвестори продовжують оцінювати, які заходи вживе Федрезерв за ставкою на основі макроекономічних даних, що надходять. Так, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень до 10 вересня несподівано знизилася - до 213 тисяч при прогнозі 226 тисяч. При цьому дані щодо інфляції, опубліковані у вівторок, показали, що зростання споживчих цін у країні сповільнилося до 8,3% з 8,5% у липні, хоча очікувалося уповільнення до 8,1%.

Внаслідок цього ринки стали закладати підвищення ставки на 100 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС США. За даними CME Group, 76% експертів прогнозують підвищення на 75 базисних пунктів, як ставка вже була збільшена влітку двічі, а 24% аналітиків чекають на прискорення темпів збільшення до 100 базисних пунктів з поточного рівня в 2,25-2,5% річних.

Пізніше в ході торгів стане відома остаточна оцінка інфляції в єврозоні, а також буде опублікований індекс споживчих настроїв університету Мічігану (Michigan Consumer Sentiment Index). Дані можуть позначитися на вартості євро та долара.
 

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