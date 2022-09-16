Азіатські біржі 16 вересня торгуються в мінусі за американськими ринками

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю опускаються, стримує торги зниження бірж США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.54 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,96%, до 3 169,14 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,77%, до 2 035,92 пункту, гонконгський Hang Seng ,52%, До 18 831 пункту. Корейський KOSPI скорочувався на 0,94%, до 2379,23 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,49%, до 6740,9 пункту, японський Nikkei 225 - на 1,08%, до 27574 пунктів.

Американські фондові індекси у четвер завершили торги зниженням у середньому на 1%, що обмежує схильність трейдерів АТР до ризику.

"Зниження Уолл-стріт вказує на те, що для ризикових настроїв немає ознак покращення", - розповів порталу MarketWatch аналітик IG Asia Pte Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Не дає помітної підтримки індексам Китаю ще й макростатистика. Так, промвиробництво в країні в річному вираженні в серпні зросло на 4,2% при прогнозі зростання на 3,8%, роздрібний продаж піднявся на 5,4%, очікувалося збільшення лише на 3,5%.