Уолл-Стріт завершила торги 15 вересня різким зниженням, збільшивши свої втрати на вечірніх торгах

Багато економічних даних не змогли змінити очікуваний курс агресивного посилення з боку Федеральної резервної системи на тлі зростаючих попереджень про глобальну рецесію.

Розпродаж набрав обертів до кінця сесії, коли лідери ринку, включаючи Microsoft Corp, Apple Inc і Amazon.com Inc, найсильніше вдарили по високотехнологічному Nasdaq.

Після дзвінка акції FedEx Corp впали на 14,5% після того, як компанія з доставки посилок заявила, що її фінансові результати за перший квартал постраждали через послаблення глобальних обсягів, і відкликала свій фінансовий прогноз, заявивши, що очікує подальшого погіршення умов бізнесу.

Попередження FedEx призвело до падіння акцій конкуруючої компанії United Parcel Service на 5,7% у ході розширеної торгівлі.

Раніше, у ході торгової сесії у четвер, еталонний індекс S&P 500 був трохи вищим за рівень 3900 пунктів, який багато аналітиків розглядають як ключовий рівень технічної підтримки, кілька разів протестований за останні два тижні.

Банки, чутливі до відсоткових ставок, допомогли пом'якшити падіння індексу Доу-Джонса.

Цей рівень ще більше схилилася у бік ведмедя після того, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередили про глобальний економічний спад, що насувається.

Змішаний пакет економічних даних, на чолі з вищими, ніж очікувалося, роздрібними продажами, закріпив можливість ще одного підвищення процентної ставки ФРС на 75 базисних пунктів після завершення засідання з грошово-кредитної політики наступного тижня.

У той час як роздрібний друк здивував зростанням, зниження звернень за допомогою з безробіття підтвердило силу ринку праці, а падіння цін на імпорт підтримало розповідь про минулий пік інфляції.

Але несподіване падіння промислового виробництва та скорочення виробництва в атлантичному регіоні стали приводом для економічних песимістів.

Жодна з даних, мабуть, не змінила розрахунків щодо очікувань ФРС. Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансові ринки в даний час повністю оцінили підвищення процентної ставки не менш ніж на 75 базисних пунктів у наступну середу, з ймовірністю один до п'яти надмасштабного підвищення на 100 базисних пунктів.

Залізниці США залишалися відкритими після того, як адміністрація Байдена допомогла укласти попередню угоду з профспілками, щоб запобігти страйку, тим самим уникнувши зупинки залізниць, яка б посилила тиск у ланцюжку поставок в основі гарячої інфляції.

Краще за ринок виглядали акції залізничних операторів Union Pacific і Norfolk Southern.

Adobe Inc впала після того, як компанія заявила, що придбає Figma у рамках угоди на суму близько 20 мільярдів доларів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 173,27 пунктів, або 0,56%, до 30 961,82 пунктів, S&P 500 - на 44,66 пунктів, або 1,13%, до 3901,35 пунктів, а Nasdaq Composite - на 167,32 пунктів, або 1,43%, до 11 552,36 пунктів.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію на негативній території. Акції енергетичних компаній продемонстрували найбільше відсоткове падіння, оскільки попередня залізнична угода та побоювання щодо попиту призвели до падіння цін на нафту.

Охорона здоров'я продемонструвала найбільше зростання завдяки допомозі страхової компанії Humana Inc, чиє зростання на 8,4% після сильного прогнозу прибутку зробив її лідером зростання в S&P 500.

Adobe Inc була найбільшим, хто програв у S&P 500, впавши на 16,8% після того, як компанія заявила, що купить Figma в рамках угоди про гроші та акції, яка оцінила стартап онлайн-дизайну приблизно в 20 мільярдів доларів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 2,79 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,35 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не продемонстрував нових 52-тижневих максимумів та 21 нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 16 нових максимумів та 206 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,11 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,35 млрд за останні 20 торгових днів.