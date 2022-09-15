Україна піднялася на третє місце у світі з використання криптовалют

Україна посіла третє місце серед 146 країн світу з використання криптовалют. Про це свідчать дані щорічного індексу блокчейн-компанії Chainalysis.

Мета індексу - виміряти вкладення громадян у криптовалюти та частоту користування ним п'ятьма видами криптовалютних послуг, пояснюють у Chainalysis.

За даними індексу, використання криптовалют у світі стабілізувалося у 2021 році, після періоду стрімкого зростання із середини 2019 року.

Основна тенденція глобального ринку криптовалют - зростання їхнього використання в країнах, що розвиваються.

"Користувачі в країнах з доходом нижче середнього та вище середнього часто покладаються на криптовалюту для грошових переказів, збереження своїх заощаджень під час волатильності фіатної валюти та задоволення інших фінансових потреб, унікальних для економік своїх країн", - пояснюють автори дослідження.

На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, висока позиція України у глобальному рейтингу використання криптовалют - це результат розвитку та легалізації криптоіндустрії в країні.

"Ми хочемо створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу. Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", - прокоментував Федоров.