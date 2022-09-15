Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна піднялася на третє місце у світі з використання криптовалют
17:23 15.09.2022 |
Україна посіла третє місце серед 146 країн світу з використання криптовалют. Про це свідчать дані щорічного індексу блокчейн-компанії Chainalysis.
Мета індексу - виміряти вкладення громадян у криптовалюти та частоту користування ним п'ятьма видами криптовалютних послуг, пояснюють у Chainalysis.
За даними індексу, використання криптовалют у світі стабілізувалося у 2021 році, після періоду стрімкого зростання із середини 2019 року.
Основна тенденція глобального ринку криптовалют - зростання їхнього використання в країнах, що розвиваються.
"Користувачі в країнах з доходом нижче середнього та вище середнього часто покладаються на криптовалюту для грошових переказів, збереження своїх заощаджень під час волатильності фіатної валюти та задоволення інших фінансових потреб, унікальних для економік своїх країн", - пояснюють автори дослідження.
На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, висока позиція України у глобальному рейтингу використання криптовалют - це результат розвитку та легалізації криптоіндустрії в країні.
"Ми хочемо створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу. Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", - прокоментував Федоров.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|В бюджете-2023 не будет денег на выборы Рады: Прогнозируется сохранение военного положения
ТОП-НОВИНИ
|Місію МВФ в Україні очолив економіст із досвідом роботи у повоєнному Іраку
|Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
|Очолити та поховати. Як Банкова рятуватиметься від звинувачень у розкраданні гуманітарки
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна піднялася на третє місце у світі з використання криптовалют
|Депозитні ставки для фізосіб 15.09.22
|Курс долара знижується 15 вересня проти євро перед виходом макростатистики
|Азіатські біржі 15 вересня закрилися без жодної динаміки на неоднозначному тлі
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 14.09.22
|Блокчейн Ethereum перейшов на новий алгоритм без майнінгу
Бізнес
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців