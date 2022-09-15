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АНАЛІТИКА

Блокчейн Ethereum перейшов на новий алгоритм без майнінгу

11:04 15.09.2022 |

Фінанси

 

У четвер розробники активували масштабне оновлення у блокчейні Ethereum, який відтепер перейшов на алгоритм Proof-of-Stake (доказ частки володіння, PoS). Про успішну міграцію повідомив засновник блокчейну Віталік Бутерін, який назвав цю операцію визначним моментом для Ethereum.

Майже десять років із моменту створення Ethereum видобувався за моделлю консенсусу Proof-of-Work (PoW), яка передбачає розв'язання складних математичних рівнянь, що вимагає великої кількості енергії. Видобування біткоїнів відбувається за аналогічною моделлю.

Ethereum переходить на алгоритм Proof-of-Stake, для якого не потрібні великі обчислювальні потужності, тому що можливості валідатора тепер залежать від кількості у нього монет.

Щоб стати валідатором користувачі Ethereum мають закласти 32 ETH, після чого вони вибиратимуться випадковим чином для створення нових блоків і перевірки та підтвердження блоків, які створюють інші.

Розробники Ethereum прогнозують, що завдяки відмові блокчейна від енергомісткого алгоритму PoW, світове споживання електроенергії скоротиться на 0,2%.

Крім того, очікується, що PoS прискорить транзакції проти PoW.

Перехід на PoS отримав назву The Merge, або Об'єднання, оскільки основний блокчейн Ethereum об'єднався із сестринською мережею Beacon Chain, яку запустили два роки тому. Цей блокчейн на алгоритмі PoS із грудня 2020 року працював паралельно з Ethereum, але у ньому не відбувалось ніякої економічної активності.


Блокчейн Ethereum перейшов на новий алгоритм без майнінгу
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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