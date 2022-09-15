Залишок коштів на коррахунках банків 15.09.22

Японський індекс зростає на статданих, згідно з якими обсяг імпорту в Японію в серпні зріс у річному вираженні на 49,9%. У той же час, китайські індекси помітно знижуються після того, як ЦБ Китаю зберіг облікову ставку на рівні 2,75%.