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АНАЛІТИКА

Вартість золота 15 вересня опустилася нижче 1700 доларів за унцію

08:26 15.09.2022 |

Фінанси

 

Золото подешевшало в четвер вранці і торгується трохи нижче 1700 доларів за тройську унцію в очікуванні того, що Федеральна резервна система (ФРС) США не уповільнюватиме темпів посилення своєї монетарної політики, випливає з цих торгів.

Станом на 7:41 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускається на 9,95 долара, або на 0,58%, до 1 699,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,44%, до 19,483 долара за унцію.

Ринки знову звернулися до монетарної політики Федрезерва, очікуючи, що регулятор наступного засідання 20-21 вересня підвищить облікову ставку. За даними CME Group, 70% аналітиків очікують підвищення на 0,75 процентного пункту, тоді як решта 30% експертів допускає прискорення темпів підвищення до 1 п.п. Ця ставка знаходиться на позначці 2,25-2,5% річних після двох літніх підвищення по 0,75 п.п.

Інвестори стали допускати прискорення темпів підвищення ставки рефінансування в США після публікації статистики річної інфляції, яка виявилася вищою за прогнози. Показник скоротився до 8,3% за підсумками серпня із 8,5%, хоча прогнозувався на позначці 8,1%. Інфляція, як і раніше, залишається помітно вищою за цільовий рівень ФРС у 2%.

Посилення монетарної політики в США, зокрема, загрожує підвищенням прибутковості американського держборгу, який виступає як альтернативний золоту напряму "безпечних" інвестицій.
Ключові теги: золото
 

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