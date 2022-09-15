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Курс долара до інших основних світових валют 15 вересня піднімається
08:23 15.09.2022 |
Курс долара до інших основних світових валют у четвер вранці піднімається, ринки продовжують оцінювати перспективи політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 7:27 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9973 долара з рівня минулого закриття в 0,9977 долара, курс долара до єни підвищується до 143,36 єни з 143,15 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,04%, до 109,71 пункту.
Дані річної інфляції в США за підсумками серпня показали, що зростання споживчих цін у країні сповільнилося слабше за очікування - до 8,3% з 8,5%, і ця статистика зміцнила очікування більш "яструбиної" політики ФРС, що є позитивним для долара.
Після виходу даних інфляції деякі експерти стали закладати підвищення облікової ставки ФРС відразу на 1 відсотковий пункт. За даними CME Group, таку ймовірність закладають 30% експертів, решта продовжує очікувати підвищення на 0,75 в.п.
"Інвестори залишаються дуже обережними щодо можливості надмірного монетарного посилення в США", - наводить агентство Франс Прес думку аналітиків Okasan Online Securities.
Наступне засідання ФРС заплановане на 20-21 вересня.
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