Курс долара до інших основних світових валют 15 вересня піднімається

Курс долара до інших основних світових валют у четвер вранці піднімається, ринки продовжують оцінювати перспективи політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:27 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9973 долара з рівня минулого закриття в 0,9977 долара, курс долара до єни підвищується до 143,36 єни з 143,15 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,04%, до 109,71 пункту.

Дані річної інфляції в США за підсумками серпня показали, що зростання споживчих цін у країні сповільнилося слабше за очікування - до 8,3% з 8,5%, і ця статистика зміцнила очікування більш "яструбиної" політики ФРС, що є позитивним для долара.

Після виходу даних інфляції деякі експерти стали закладати підвищення облікової ставки ФРС відразу на 1 відсотковий пункт. За даними CME Group, таку ймовірність закладають 30% експертів, решта продовжує очікувати підвищення на 0,75 в.п.

"Інвестори залишаються дуже обережними щодо можливості надмірного монетарного посилення в США", - наводить агентство Франс Прес думку аналітиків Okasan Online Securities.

Наступне засідання ФРС заплановане на 20-21 вересня.