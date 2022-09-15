Біржі АТР 15 вересня торгуються різноспрямовано на низці факторів

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер торгуються без єдиної динаміки, інвестори оцінюють різні фактори, свідчать дані торгів.

Станом на 7.27 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite падає на 1,01%, до 3204,88 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,15%, до 2055,64 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 18 894 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,27%, до 6845,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,19%, до 27875,5 пунктів, корейський KOSPI знижується на 0,2%, до 2406,64 пунктів.

Котирування азіатських індексів у четвер залежать від різних чинників. Так, наприклад, японський індекс зростає на статданих, згідно з якими обсяг імпорту в Японію в серпні зріс у річному вираженні на 49,9%.

У той же час, китайські індекси помітно знижуються після того, як ЦБ Китаю зберіг облікову ставку на рівні 2,75%. Крім того, ринки звернули увагу на прогноз економіки Китаю агентства Fitch Ratings, яке прогнозує уповільнення її зростання до 2,8% цього року у зв'язку з коронавірусними обмеженнями та затяжним спадом у сфері нерухомості.