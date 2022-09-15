Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 09:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Біржі АТР 15 вересня торгуються різноспрямовано на низці факторів
08:07 15.09.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер торгуються без єдиної динаміки, інвестори оцінюють різні фактори, свідчать дані торгів.
Станом на 7.27 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite падає на 1,01%, до 3204,88 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,15%, до 2055,64 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 18 894 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,27%, до 6845,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,19%, до 27875,5 пунктів, корейський KOSPI знижується на 0,2%, до 2406,64 пунктів.
Котирування азіатських індексів у четвер залежать від різних чинників. Так, наприклад, японський індекс зростає на статданих, згідно з якими обсяг імпорту в Японію в серпні зріс у річному вираженні на 49,9%.
У той же час, китайські індекси помітно знижуються після того, як ЦБ Китаю зберіг облікову ставку на рівні 2,75%. Крім того, ринки звернули увагу на прогноз економіки Китаю агентства Fitch Ratings, яке прогнозує уповільнення її зростання до 2,8% цього року у зв'язку з коронавірусними обмеженнями та затяжним спадом у сфері нерухомості.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
|Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС - Шмигаль
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
|Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вартість золота 15 вересня опустилася нижче 1700 доларів за унцію
|Курс долара до інших основних світових валют 15 вересня піднімається
|Біржі АТР 15 вересня торгуються різноспрямовано на низці факторів
|Американські індекси спрямували трохи вгору 14 вересня на тлі наближення підвищення ставки ФРС
|Депозитні ставки для фізосіб 14.09.22
|Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році - прем'єр
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249