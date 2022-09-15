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Американські індекси спрямували трохи вгору 14 вересня на тлі наближення підвищення ставки ФРС
07:59 15.09.2022 |
Уолл-стріт завершила безцільну сесію в середу зростанням, оскільки звіт про цільову інфляцію значною мірою зупинив розпродаж у вівторок, і інвестори натиснули кнопку «пауза».
Усі три індекси вагалися протягом дня, але у результаті закрилися на позитивній території. Усі вони не змогли суттєво відновити позиції, втрачені під час сутичок у вівторок, які призвели до їхнього найбільшого відсоткового падіння за більш ніж два роки.
"Сьогодні день зализування ран після вчорашніх ударів по тілу", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху, штат Небраска. "Це день відпочинку, і це свого роду приємний знак".
Дані за цінами виробників (PPI) Міністерства праці виявилися близькими до консенсус-прогнозів і принесли деяке полегшення після виходу у вівторок приголомшливого індексу споживчих цін, який виявився гарячішим, ніж очікувалося.
«Дебати про інфляцію продовжуються, і вчорашній день став суворим нагадуванням про те, що це важка битва, і ФРС має залишатися агресивною, щоб стримати поширені інфляційні ціни, які ми спостерігаємо», - додав Детрик.
Звіт PPI запевнив, що інфляція дійсно знаходиться на повільній низхідній траєкторії.
Але він ще має пройти довгий шлях, перш ніж він наблизиться до середнього річного цільового показника інфляції Федеральної резервної системи в 2%, і хоча фінансові ринки повністю оцінили підвищення процентної ставки як мінімум на 75 базисних пунктів після завершення засідання ФРС з питань політики наступного тижня . Згідно інструменту CME FedWatch, вони бачать 22-відсоткову ймовірність значного збільшення на 100 базисних пунктів.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, що відображає очікування за процентними ставками, продовжила зростання у вівторок.
Масштаби та тривалість подальшого підвищення відсоткових ставок у майбутньому викликають у багатьох спостерігачів стурбованість запізнілим ефектом фази посилення ФРС, при цьому деякі вважають рецесію неминучою.
Транспортний сектор, що розглядається як барометр економічного здоров'я і дає уявлення про інфляційну картину з боку пропозиції, опинився під тиском акцій залізничних компаній перед потенційним страйком.
«Чи справді Білий дім хоче, щоб залізниці були закриті та ще більше вплинули на ланцюжки поставок, менш як за два місяці до проміжних виборів?» - спитав Детрік. "Ми оптимістичні, вони можуть тримати рейки відкритими".
Залізничні оператори Union Pacific, Norfolk Southern та CSX Corp втратили 3,7%, 2,2% та 1,0% відповідно, навіть незважаючи на те, що міністр праці Марті Уолш зустрівся з представниками профспілок у Вашингтоні на переговорах, спрямованих на запобігання зупинці залізниці.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 30,12 пунктів, або 0,1%, до 31 135,09 пунктів, S&P 500 додав 13,32 пунктів, або 0,34%, до 3946,01 пунктів, а Nasdaq Composite додав 86 ,10 Пункт, або 0,74%, до 11 719,68 пункту.
Шість із 11 основних секторів S&P 500 зросли, при цьому акції енергетичних компаній лідирують у зростанні завдяки зростанню цін на нафту через проблеми з постачанням.
Акції Starbucks Corp підскочили на 5,5% після того, як компанія підвищила прогноз прибутку та продажу за три роки.
Акції Tesla Inc оговталися від падіння у вівторок, піднявшись на 3,6% того ж дня, коли президент Джо Байден оголосив про надання 900 мільйонів доларів на будівництво зарядних станцій для електромобілів.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,05 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,06 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми та 30 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 26 нових максимумів та 219 нових мінімумів.
Обсяг на біржах США становив 10,90 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,33 млрд за останні 20 торгових днів.
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