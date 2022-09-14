Депозитні ставки для фізосіб 14.09.22

"Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків брали лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, - 49 грн/$1, давайте так скажемо", - зазначив прем'єр.